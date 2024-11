Fiorentina, Fiore: «Mina vagante per la Champions»

L’ex centrocampista ha parlato delle possibilità della Fiorentina di qualificarsi alla prossima Champions League

Stefano Fiore è intervenuto durante ‘Palla al centro’ su Radio FirenzeViola per parlare di vari argomenti riguardanti la Fiorentina, indicandola anche come squadra candidata per i primi posti.

FIORENTINA – «La Fiorentina anno scorso giocava un bel calcio ma raccoglieva poco. Quest’anno ha trovato un calciatore, come Kean, che è in stato di grazia. Poi possiamo riempirci la bocca di tante cose: Palladino e Italiano sono allenatori moderni che propongono tanto, ma poi bisogna vincere, segnare, e se non lo fai arrivano comunque le critiche e sono arrivate anche a Palladino nelle prime settimane di campionato»

CATALDI – «”Alla Lazio spesso ha fatto il comprimario, era un calciatore utile ma non titolarissimo. Poi Sarri gli ha dato grande centralità. Oggi si sente un giocatore importante, ha tanta responsabilità. E forse anche una ventata di aria nuova, con l’addio a Roma dopo tanti anni e l’inizio di un nuovo ciclo, può aiutarlo»

VIOLA – «Probabilmente qualcosa potrebbe perdere per le coppe. La stagione è lunga e ci sono tante variabili. Tra la mia Fiorentina e questa c’è qualche analogia: noi non partivamo per andare in Champions, però poi sul campo arrivammo quarti. Fu per tutti una sorpresa quell’annata del 2005/06. La Fiorentina può restare lassù, poi fra qualche mese se sarà ancora lì potrebbero cambiare i programmi, anche per il mercato. La Viola e la Lazio sono le due mine vaganti per la lotta Champions»