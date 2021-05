Fiorentina, Gattuso è sempre stato la prima scelta

La Fiorentina riparte da Gennaro Gattuso, il tecnico calabrese tanto inseguito dal presidente Rocco Commisso. Si tratta del primo vero tecnico scelto dalla presidenza italo-americana a capo della Fiorentina, una mossa che Firenze attendeva con trepidazione e che ha finalmente scaldato la piazza. Il nome di Gattuso è sempre stato il primo in cima alla lista delle preferenze di Commisso, che non ha preso in considerazione l’ipotesi di incaricare altri allenatori. Un segnale questo che ha dato ulteriore credibilità a quello che adesso può essere definito un progetto vero e proprio.

Il nome dell’ex Roma Paulo Fonseca è stato l’unico vero papabile candidato per la Fiorentina in caso di mancato accordo con Gattuso, più che altro una tutela. Ma nessun altro allenatore è stato vicino alla panchina dei toscani in questi giorni, si è trattato semplicemente di qualche giorno di tempo che l’ex allenatore del Napoli ha voluto prendersi per vagliare con maggior attenzione la proposta della Fiorentina a bocce forme. Una volta che il tecnico ha ottenuto determinate certezze sulla costruzione della squadra il matrimonio tra la Fiorentina e Gattuso è divenuto ufficiale.