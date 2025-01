Fiorentina, Gudmundsson, Colpani e Gosens deludono: e a giugno sui riscatti c’è il dubbio

Fiorentina, i dubbi dei viola su Gudmundsson, Colpani e Gosens: arrivati in estate per alzare l’asticella, ora i riscatti a giugno non sono così certi

In casa Fiorentina è arrivato Folorunsho ma, come riportato da la Gazzetta dello Sport, più del mercato di gennaio, quello che preoccupa sono gli acquisti estivi, in particolare Gudmundsson, Colpani e Gosens.

L’Islandese doveva essere il grande colpo dell’estate per alzare l’asticella, ma al momento ci sono solo tre gol in campionato e uno in Conference League. Per quanto riguarda l’ex Monza invece, fortemente voluto da Palladino, dopo la doppietta con il Lecce ha iniziato un percorso in discesa: in campo non ha ancora reso come fatto in Brianza. I due a giugno andranno riscattati, ma se non ci sarà un cambio di marcia non è più così sicuro, visto il peso dell’investimento. Chi invece ha l’obbligo è Gosens: il tedesco dopo un ottimo avvio è calato molto nelle ultime uscite.