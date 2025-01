Fiorentina, i dubbi su Gudmundsson: i viola si aspettavano di più

Fiorentina, c’è un caso Gudmundsson? L’islandese doveva essere il grande rinforzo dell’estate, ma per ora ha messo poco in mostra le sue qualità

In casa Fiorentina c’è un caso Gudmundsson? L’islandese al momento ha giocato soltanto 370 minuti dall’inizio del campionato e 503 totali in tutte le competizioni: troppo poco, come riportato da la Gazzetta dello Sport, per quello che doveva essere il colpo dell’estate viola.

Due lampi di classe contro Lazio e Milan, ma per il resto l’islandese si è visto molto poco a causa dei suoi infortuni: prima il polpaccio, poi bicipite e ora la caviglia. Il confronto con la scorsa stagione però è impietoso: 8 presenze e 3 gol in viola, al Genoa 17 partite e 8 reti.