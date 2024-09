Fiorentina, inizia il PROCESSO a Gudmundsson in Islanda: SALTA anche l’Atalanta

Le ultime sul ritorno in campo di Albert Gudmundsson, attaccante islandese della Fiorentina, dopo l’infortunio

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, è da rimandare ancora l’esordio di Albert Gudmundsson con la maglia della Fiorentina. L’attaccante nel weekend volerà infatti in Islanda per il processo che lo vede accusato di violenza sessuale.

Il calciatore si è detto sereno visto che era già stato assolto in primo grado ed è sicuro di poter dimostrare la sua innocenza. In caso di esito negativo del processo, i viola si sono comunque tutelati prevedendo nell’accordo col Genoa non solo l’obbligo, ma anche il diritto di riscatto in caso appunto di condanna.