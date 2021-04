Fiorentina in silenzio stampa: da domani inizia il ritiro

La Fiorentina ha imposto il silenzio stampa ai suoi tesserati e da domani inizierà il ritiro: decisione presa dal club dopo il ko di Sassuolo

La Fiorentina ha imposto il silenzio stampa ai suoi tesserati e da domani inizierà il ritiro. La decisione è maturata dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo.

Clima teso in casa viola, a pochi giorni dal ritorno in campo per il turno infrasettimanale della 32a giornata di Serie A.