Fiorentina, infortunio Laurini: problema alla gamba sinistra, entra Gerson

Infortunio Laurini: il difensore della Fiorentina è costretto ad abbandonare il campo. Ecco le condizioni del giocatore

Brutte notizie per Vincenzo Montella. Al 24′ st la Fiorentina perde Vincent Laurini per infortunio. Il terzino viola ha accusato un problema alla gamba sinistra che non gli ha permesso di continuare la gara contro il Milan. Al suo posto è subentrato Gerson.

Il giocatore uscendo ha lamentato un forte dolore all’altezza della tibia. Le condizioni del giocatore non sono chiare: servirà un report medico per stabilire l’entità dell’infortunio di Laurini.