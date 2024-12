Fiorentina Inter, si avvicina! Gudmundsson ci sarà? Ecco le ultime la risposta definitiva!

Fiorentina Inter, si avvicina! Albert Gudmundsson sarà in campo oggi? Ecco le ultime la risposta definitiva sul calciatore viola

Fiorentina Inter si avvicina, Albert Gudmundsson ci sarà? Questa sarà una delle domande fissa nei pensieri dei tifosi viola a poche ore dal big match. La Gazzetta dello Sport ha provato a rispondere a questo quesito regalando qualche informazione in più sulle condizioni dell’islandese. Ecco le ultime:

LE ULTIME – «A viso aperto e in cerca di conferme. La Fiorentina anti-Inter sarà molto simile, se non identica, a quella che ha vinto a Como domenica scorsa, ma la vera novità è fra i convocati perché,tranne colpi di scena,tornerà nella lista Albert Gudmundsson che ormai da giorni lavora in gruppo e ha una gran voglia di fare il suo rientro in gare ufficiali. Se partisse dalla panchina, niente vieterebbe poi un suo ingresso per uno spezzone. Dipenderà da molti fattori, compreso il risultato»