Fiorentina, contatti in corso con la Juve per Kean: la valutazione dei bianconeri

Contatti in corso tra la Juve e la Fiorentina per Moise Kean: la Juve lo valuta 15 milioni, i viola cercano di abbassare la cifra

Come rivelato da Gianluca Di Marzio, sono in corso dei contatti tra la Juve e la Fiorentina per parlare di Moise Kean. Nelle prossime ore è previsto anche un incontro tra i viola l’agente dell’attaccante 2000 per cercare un’intesa sul contratto.

I bianconeri per cedere Kean vogliono 15 milioni, ma la viola vorrebbe spendere di meno. L’attaccante va in scadenza con i bianconeri nel 2025. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione.