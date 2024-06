Fiorentina, Kayode: «Stagione incredibile, ho solo un rimpianto...»

Le parole di Michael Kayode, terzino di proprietà della Fiorentina, sulla sua prima stagione con il club viola

Michael Kayode ha analizzato la sua stagione con la Fiorentina tramite il suo profilo Instagram.

PAROLE – «È stato un anno indimenticabile, se dovessi tornare indietro ad agosto non mi sarei minimamente aspettato tutto ciò. Non è andata come volevamo e come c’aspettavamo tutti. Era il sogno di ognuno di noi portare a casa un trofeo e festeggiare insieme ai tifosi per tutta Firenze. Non esserci riusciti è un dolore immenso, che fa ancora molto molto male pensandoci. Bisogna ringraziare tutti voi per il sostegno e la passione che mettete sempre per questa bellissima maglia. Sono convinto che prima o poi questo trofeo arriverà e torneremo a lavorare giorno dopo giorno come dei matti per migliorare noi stessi e tenere il valore di Firenze più in alto possibile».