La Fiorentina DIFENDE Kean dopo il tiro a bersaglio: la risposta ZITTISCE tutti – VIDEO

La risposta della Fiorentina alle polemiche e prese in giro per il tiro a bersaglio di Moise Kean durante la sua presentazione

La Fiorentina è intervenuta ufficialmente dopo le prese in giro e le critiche a Moise Kean, nuovo attaccante viola, per il video della prova del tiro al bersaglio. Una performance non eccezionale dovuta probabilmente alla sfida contro dei bambini, a cui l’ex Juve ha voluto lasciare la possibilità di vincere.

LA RISPOSTA DELLA FIORENTINA – «I Campioni sono così: guerrieri in campo, leali con i bambini».