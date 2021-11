Fiorentina attesa dal duro esame Juventus dopo la vittoria in scioltezza sullo Spezia. Adesso Italiano vuole fare punti anche contro le big

Non è una Fiorentina a due facce per quanto riguarda la prestazione, lo è per i punti raccolti. Questo inizio di stagione ci conferma come ci sia una Fiorentina schiacciasassi contro le medio-piccole, escludendo lo scivolone di Venezia, e una squadra che fatica invece a raccogliere punti contro le big. Non è certamente un problema di personalità, quanto di mentalità, visto che la Fiorentina è reduce da tre stagioni in cui la salvezza è stato l’obiettivo primario e in alcune volte è stato messo addirittura in discussione.

BIANCONERI – La sfida contro la Juventus per il popolo viola non è mai stata banale, mai come questa volta però è attesa come fosse una vera finale. La Fiorentina in questo inizio di stagione si è arresa a Roma, Inter, Napoli e Lazio, tutte squadre che sono partite con obiettivi ben più suggestivi di una Viola che invece ha intrapreso un percorso di crescita, addirittura accelerata, con Vincenzo Italiano in panchina.

Fare punti a Torino sarebbe un segnale chiarissimo della Fiorentina al campionato, con i gigliati fortemente intenzionati a tornare nel membro delle sette sorelle e lottare con continuità quantomeno per l’Europa.

VLAHOVIC – Da qualche settimana a Firenze si gioca anche una partita a parte, quella con Dusan Vlahovic. Il centravanti, come ormai noto, ha rifiutato il rinnovo di contratto proposto dal patron Commisso e dunque non resta che attendere la separazione. Tutti gli indizi, per Vlahovic, portano alla Juventus, con gli storici rivali della Fiorentina in cerca di un grande attaccante dopo l’addio a Ronaldo e complici anche le prestazioni altalenanti di Morata.

La più grande paura dei tifosi della Fiorentina è che il il gigante serbo, portato in Italia e accudito come un figlio ancora prima che un calciatore dai viola, possa seguire le orme di Bernardeschi e Chiesa. Che sia una sfida dal sapore di futuro per Vlahovic? Intanto Vlahovic sta rispondendo con i gol.