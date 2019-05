Fiorentina, la protesta dei tifosi contro i Della Valle – VIDEO

Fiorentina, come annunciato nei giorni scorsi oggi si sono ritrovati oltre duecento tifosi per protestare contro la gestione Della Valle – VIDEO

Come era stato annunciato nei giorni scorsi, circa duecento tifosi della Fiorentina si sono ritrovati davanti al negozio Tod’s per protestare contro la gestione dei Della Valle. I tifosi imputano al patron una cattiva gestione, soprattutto nella seconda metà di stagione.

La protesta continuerà anche stasera al Franchi, durante la partita contro il Milan. È stato annunciato infatti uno sciopero del tifo. Per 45 minuti gli spalti rimarranno vuoti e silenziosi. Clima teso in quel di Firenze, per un finale di stagione che è ancora tutto da scrivere.