Fiorentina Lazio, Palladino: «Ci siamo TOLTI UN PESO»

L’allenatore della Fiorentina, Raffaele Paladino, ha parlato così della vittoria dei viola sulla Lazio

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo dei gigliati contro la Lazio in casa per 2-1.

VI SIETE TOLTI UN PESO – «Sì, sinceramente sì. Tutti. Aspettavamo questa vittoria, arrivata in maniera difficile, sembrava quasi una partita maledetta e invece siamo andati sotto ma siamo rimasti in gara con lo spirito e mi è piaciuto. Oggi ho capito che ho un grande gruppo e grandi uomini. Dedichiamo la vittoria al presidente, in settimana ci è stato vicino, e ai tifosi, oggi uomo in più».

RIPARTIRE DAL SECONDO TEMPO – «L’ho detto dal primo momento, non sono uno che battezza un sistema di gioco e va a dritto su quello. Avevo detto che ci sarebbero state partite in cui avremmo cambiato, oggi abbiamo la maturità per iniziare a farlo. Sto lavorando con la squadra al completo, però, da sole due settimane. Ora valutiamo tutto. Io dico che nel primo tempo siamo stati solo un po’ timorosi nel gioco. Ho detto alla squadra piuttosto di sbagliare ma di essere coraggioso e non a caso poi è arrivata la vittoria».