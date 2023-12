Fiorentina, Micah Richards: «Ero l’autista di Salah»

Le parole di Micah Richards, ex difensore della Fiorentina, con cui racconta un aneddoto sui suoi tempi in viola con Salah

Micah Richards, ex difensore tra gli altri anche della Fiorentina e ora stimato opionista per la CBS, ha raccontato al podcast 5Livesports un retroscena sul suo passato a Firenze con protagonista Mohammed Salah. Di seguito le sue parole.

«In pratica ero il suo autista. Viveva ad una strada da me e mi chiese: ‘Come vai agli allenamenti? Mi potresti accompagnare? Io dovevo prenderlo, portarlo e riportarlo tutte le volte, aspettando anche i lunghi massaggi perché era diventato un re dopo aver segnato in quattro partite consecutive. Una volta uscivamo dal centro sportivo in macchina e i fan quando mi videro vennero verso di me, poi videro Salah e girarono attorno alla macchina per andare tutti da lui»