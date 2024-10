Allo Stadio Franchi, il match valido per la settima giornata di Serie A 2024/2025 tra Fiorentina-Milan: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE

Allo stadio Franchi, Fiorentina-Milan si affrontano nel match valido per la settima giornata della Serie A 2024/25.

PRIMO TEMPO

Partita molto intensa e fisica allo stadio Franchi. Le squadre non si risparmiano colpi duri su entrambi i fronti di giochi. Al 20′ rigore per la Fiorentina per un contatto di Theo Hernandez su Dodò. Dal dischetto va Kean e Maignan para. La Viola va in vantaggio alla mezzora con un bel diagonale rasoterra dell’ex Adli, che non esulta dopo aver trovato l’angolo su cui il portiere rossonere non può arrivare. Nel finale penalty anche per i rossoneri: calcia Theo Hernandez, ma De Gea si allunga e para.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia subito all’insegna delle occasioni: la prima della Fiorentina con Kean, che segna, ma partendo in evidente offside. Al 53′ nuovo rigore per il Milan: i rossoneri cambiano tiratore, ma il risultato non cambia e De Gea salva anche su Abraham. Il pareggio arriva però e porta la firma di Pulisic, servito da un assist al bacio di Theo e deviazione al volo su cui il portiere spagnolo non può nulla. La Fiorentina però ritrova il vantaggio al 73′: Tomori buca la respinta sul rinvio di De Gea, palla a Kean che serve Gudmundsson che col destro supera Maignan.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Cataldi, Adli; Colpani, Kean, Gudmundsson.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic Morata, Leao, Abraham.