Fiorentina, Milenkovic addio senza rinnovo: piace in Premier League

In caso di mancato rinnovo con Milenkovic, la Fiorentina metterà sul mercato il difensore che piace da tempo in Premier League

La possibile qualificazione in Europa consentirebbe alla Fiorentina di far cassa, mettendo in tasca soldi importanti per programmare il futuro. Tra le situazioni da sistemare c’è anche quella di Nikola Milenkovic che ha il contratto in scadenza nel 2023.

Come riportato da La Repubblica, il difensore sta bene a Firenze e con la dirigenza i rapporti sono buoni ma nulla sarebbe da escludere. Il serbo piace da sempre in Premier League, con il West Ham che già la scorsa estate si era fatto avanti. Se non ci dovessero essere segnali di rinnovo, la Fiorentina potrebbe anche pensare di cedere Milenkovic di fronte a una offerta da circa 20 milioni di euro.