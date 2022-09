Fiorentina, obiettivo Atalanta per Milenkovic

La Fiorentina lavora per rientrare dopo la sosta per le Nazionali e continuare sulla strada intrapresa contro il Verona, Milenkovic corre per il recupero

La Fiorentina di Italiano sta lavorando sul campo in questa sosta per le Nazionali in vista del rientro in Serie A.

Il tecnico sta valutando le ultime situazioni e potrebbe anche recuperare Milenkovic. Il difensore sta recuperando per la sfida contro l’Atalanta del 2 ottobre. Lo scrive il Corriere dello Sport.