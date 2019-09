Fiorentina, Montella realista: «Alcune difficoltà e ora una certezza»

Fiorentina, Montella realista sull’avvio di stagione dei viola: «Alcune difficoltà e ora finalmente una certezza»

Montella, all’indomani della chiusura del mercato, ha commentato il momento in casa Fiorentina. «Sapevamo benissimo che un calendario complicato in avvio come il nostro, unito ad una profonda rivoluzione tecnica estiva, avrebbe potuto mettere in mostra – in questa fase – eventuali risultati negativi. E così è stato», le sue parole su Instagram.

E ancora. «Ma da ieri sera alle 22 abbiamo la prima certezza: chi saremo per i prossimi 4 mesi almeno. Mercato chiuso. Finalmente, aggiungo. Adesso non ci resta che lavorare, compattarci, e trovare i giusti equilibri per tornare ad essere la Fiorentina che tutti abbiamo nel cuore. E ce la faremo».