Fiorentina, Montella sorride: Chiesa torna ad allenarsi in gruppo

La Fiorentina ritrova Federico Chiesa: l’attaccante ha smaltito il problema all’adduttore ed è tornato in gruppo

Come già anticipato da Rocco Commisso, Federico Chiesa è tornato ad allenarsi in gruppo ed è quindi disponibile per la trasferta di Torino di domenica pomeriggio. A farlo sapere è il club viola sul proprio profilo Twitter, annunciando come il gioiellino al centro di rumors sul proprio futuro abbia svolto regolarmente la seduta col resto dei compagni.

Chiesa era alle prese con un problema all’adduttore, che gli ha impedito di essere arruolabile nelle ultime settimane. Infortunio superato e Chiesa che non vede l’ora di tornare in campo.