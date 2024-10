Fiorentina, Ikoné trascina i suoi con una doppietta al San Gallo: le pagelle

Le pagelle di Ikoné, grande protagonista della vittoria della Fiorentina con il San Gallo con una doppietta decisiva

Vittoria per la Fiorentina in Conference League: la viola batte il San Gallo nella trasferta svizzera e si piazza al secondo posto in classifica del girone unico, alle spalle del Chelsea. Contro gli elvetici grande prestazione di Ikoné: dopo un primo tempo un po’ in ombra, si sveglia nella ripresa con una doppietta: di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «L’uomo più contestato risorge nel momento del bisogno. Ne fa 2 e fa vincere la Viola. Più concreto e meno fumoso».

CORRIERE DELLO SPORT 8 – «S’accende un paio di volte all’inizio del primo tempo e una sul finire, prove generali di sprint e sinistro vincente che permette alla Fiorentina di andare sul 2-1 nella ripresa. Ma il bis vale ancora di più, perché diventa il 3-2 viola dopo la rimonta svizzera».

LA REPUBBLICA 7.5 – «Impalpabile per un tempo, si isola a destra toccando pochi palloni e molti dei quali non pericolosi. Ma al primo affondo coast to coast che vale il 2-1 e che ribalta la partita. Non sazio segna ancora per il 3-2, fallisce da buona posizione la tripletta. Una doppietta di platino per lui, importante per la squadra».