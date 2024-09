Fiorentina, Palladino: «Sogno di sollevare un TROFEO» 

Raffaele Palladino è intervenuto a Dazn per parlare un po’ delle prime impressioni da allenatore della Fiorentina

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, è intervenuto a DAZN per analizzare le prime settimane da tecnico della viola con un occhio al futuro.

TROFEO – «Voglio cercare di dare il massimo per questa società che ha creduto in me e nel mio staff. Stiamo cercando di fare il nostro meglio perché siamo ambiziosi. Prima di me è stato fatto un grande lavoro e questa estate ci sono stati grandi cambiamenti. Stiamo lavorando per dare le giuste soddisfazioni ai tifosi. Il sogno sarebbe sollevare un trofeo ma intanto vogliamo creare un ambiente positivo qui al Viola Park, costruendo giorno dopo giorno un mattoncino alla volta per arrivare a questi obiettivi»

SQUADRA – «Non è facile passare da un certo sistema di gioco ad uno completamente diverso. Ci vogliono tempo, pazienza ed errori, perché fanno crescere. Vedo cose positive»