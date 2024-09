Fiorentina, Palladino: «SCONFITTA? Sono SODDISFATTO, è la MIGLIOR prestazione che ho visto»

Le parole di Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, dopo la sfida all’Atalanta. I dettagli

Raffaele Palladino ha parlato a Dazn dopo Atalanta-Fiorentina, terminata 3-2.

GIUDIZIO – «Direi che quest’ultimo aspetto non c’entra nulla, per 44 minuti abbiamo fatto una grandissima prestazione mettendoli in difficoltà e avendo occasioni anche per andare sull’1-3 dopo essere andati in vantaggio due volte. Poi in un minuto e mezzo abbiamo commesso due ingenuità ma io sono contentissimo della prestazione dei ragazzi e prendo tanti spunti. Questa è la miglior performance da quando sono qui, mi è piaciuta tutta la squadra durante la partita. C’è rammarico per quei due minuti, ma questa partita ci farà crescere».

RAMMARICO – «Sicuramente il primo gol di Retegui su un errore di lettura individuale nostro è stato evidente, sul secondo piazzato arrivano con grande qualità fisica perché loro hanno forse soltanto due giocatori sotto 1,75, per dire. Oggi abbiamo difeso bene, da squadra ed attaccato nello stesso modo. Usciamo con una sconfitta? Vero, ma la squadra sta crescendo e ci vuole un po’ di tempo perché solo questa settimana ho lavorato con tutta la squadra. Chiaramente bisogna migliorare, e quello è compito mio e del mio staff».

MIGLIORAMENTI – «Assolutamente, quando arriva un calciatore nuovo ci vuole un po’ di tempo per assimilare meccanismi di squadra e di gioco, anche solo dalle marcature che possono essere a zona o a uomo. Anche Pongracic, subentrando, ha fatto bene per fare un esempio. Vedo crescita nei singoli e nella squadra facendo una grande prestazione contro i titolari dell’Atalanta. La squadra mi è piaciuta, c’è tanto da migliorare ma lavoreremo in settimana per fare sempre meglio».