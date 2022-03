Fiorentina, parla Amrabat: «Italiano chiede pressing alto: è dura per noi, ma anche per gli avversari. Quest’anno abbiamo una squadra forte»

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale del club, nella quale ha parlato del suo passato e del presente. Ecco i passaggi più importanti.

LA FIORENTINA DI QUEST’ANNO – «Stiamo facendo molto bene, abbiamo una squadra forte e un ottimo allenatore. Adesso è importante continuare così fino alla fine. Il mister chiede sempre pressing alto: questo mi piace, ma è anche difficile, perché per tutta la partita devi andare a mille e devi essere sempre concentrato. Però a me piace giocare così. Per gli avversari, poi, è molto difficile giocare contro una squadra che fa un pressing così aggressivo».

LE DIFFERENZE CALCISTICHE TRA OLANDA E ITALIA – «Il calcio olandese è pieno di giovani: è un campionato perfetto per fare esperienza, per poi fare uno step successivo e andare in Inghilterra, Spagna o Italia. La Serie A è uno dei campionati migliori del mondo. Seguivo sempre i giocatori olandesi che venivano a giocare qui, come Seedorf, Sneijder o Van Basten».

LA NAZIONALE MAROCCHINA – «Quando indosso la maglia del Marocco provo sempre una sensazione molto speciale. Tra poco c’è lo spareggio con il Congo per andare al Mondiale: dobbiamo vincere, perché chi perde va a casa».