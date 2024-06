Fiorentina, Pradè: «Scelto Palladino per UN MOTIVO, ad Italiano dico QUESTO»

Le parole di Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, sulla scelta di Palladino come nuovo allenatore

Daniele Pradè ha parlato nella conferenza stampa di presentazione di Palladino alla Fiorentina.

PALLADINO – «Abbiamo tardato un po’ per chiudere tutti i dettagli di Palladino. Ringraziamo il dottor Galliani per il permesso di fare tutto, anche se Palladino sarebbe tesserato con il Monza fino al 30 giugno. Visto siamo qui, è giusto presentarvelo. Avevamo anche altre opzioni, come la scelta di un figlio per noi, che è Alberto Aquilani, cresciuto con noi sia da calciatore che da allenatore. E altri. Perché Raffaele? Per l’ambizione. Ha il fuoco dentro, basta sentirlo due minuti, ed è quello che volevamo. Lo stesso che abbiamo noi in questo momento. Ancora non abbiamo metabolizzato la sconfitta, ci vorrà del tempo».

ITALIANO – «Per me è doveroso ringraziare Italiano e il suo staff, abbiamo lavorato bene insieme sotto il profilo dell’unità. C’è anche l’aspetto umano con quello professionale e se le cose vanno di pari passo si lavora bene».