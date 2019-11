Fiorentina: Pulgar e la pericolosità su corner

Pulgar è un giocatore tremendamente efficace nel battere i calci d’angolo. I suoi corner portano tante occasioni alla Fiorentina

La stagione di Pulgar alla Fiorentina per ora è sorprendente. Se a Bologna svettava soprattutto per le capacità difensive, oggi è uno dei massimi generatori di occasioni della Serie A (41 passaggi chiave per lui, record del campionato).

Il cileno è molto efficace in particolare su corner. 15 calci d’angolo battuti da lui hanno portato al tiro di un compagno. Nessuno in Serie A è così pericoloso nel calciare i corner.