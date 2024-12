Fiorentina, Ranieri: «Chiedo rispetto e privacy per Bove, stanno uscendo cose non vere»

Le parole di Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, nel pre partita della gara contro il Cagliari. Tutti i dettagli in merito

Luca Ranieri, ha parlato a Dazn nel pre partita di Fiorentina–Cagliari, dando un aggiornamento sulle condizioni di Edoardo Bove.

BOVE – «Edoardo lo sentiamo tuti i giorni, sta bene, sta facendo gli accertamenti necessari. Non vediamo l’ora di riabbracciarlo. Chiedo un po’ di rispetto nei suoi confronti, per la sua privacy, perché stanno uscendo cose non vere».

USCITA COPPA ITALIA – «Purtroppo siamo usciti dalla Coppa Italia, arrivare più avanti era un nostro obiettivo. Adesso c’è il Cagliari che è una grande squadra ma vogliamo ripartire».