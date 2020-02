Fiorentina, Rebic un affare per i viola: ben 50% sulla prossima cessione

Fiorentina, Ante Rebic può essere un affare sia per il Milan che per i viola. In caso di acquisto rossonero il guadagno è del 50%

Sarà un affare per entrambe le squadre. Ante Rebic segna e incanta. Il Milan – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è intenzionato a riscattare il giocatore croato dall’Eintracht.

C’è però una clausola che permetterebbe ai viola di guadagnare il 50%: in caso di cessione del club tedesco, i viola guadagneranno la metà sul prezzo pattuito. Un vero affare sia per i rossoneri che per la società gigliata.