Fiorentina, Renzi non ci sta: «Vlahovic alla Juve? Non è possibile vadano tutti lì»

Matteo Renzi ha rilasciato alcune dichiarazioni, da tifoso della Fiorentina, sulla cessione di Dusan Vlahovic: le sue parole

Ai microfoni di La7, Matteo Renzi, senatore tifoso della Fiorentina, ha risposto così alle domande legate al passaggio di Dusan Vlahovic alla Juve.

VLAHOVIC – «Siamo in diretta o posso dire le parolacce? Io dico quello che penso, su Vlahovic non si scherza, mi fai veramente girare le scatole, piuttosto parliamo del Quirinale. Avevo 15 anni quando c’era Baggio in Piazza Savonarola. Ma basta ragazzi, è mai possibile che la Fiorentina li dia tutti alla Juve, porca miseria, almeno uno lo dia a qualcun altro».