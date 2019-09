Fiorentina, Ribery sul suo passato: «La cicatrice mi ha aiutato»

Fiorentina, Ribery parla della sua cicatrice: «Ho sofferto parecchio da bambino, ma mi ha dato la forza necessaria per andare avanti»

La cicatrice in volto è uno dei segni particolari maggiormente distintivi per quanto riguarda Franck Ribery. Il calciatore della Fiorentina, ai microfoni di Canal Plus, ne ha parlato:

«Non mi sono mai messo a piangere in un angolino, eppure ho sofferto parecchio. Non è stato facile essere un bambino e avere una cicatrice del genere in faccia. Eppure proprio quella cicatrice mi ha dato la forza necessaria per andare avanti e mi ha forgiato il carattere».