Fiorentina, occhi su Sabiri: offerti due giocatori alla Sampdoria

La Fiorentina starebbe valutando qualche innesto per il mercato invernale e lo sguardo sarebbe andato su Sabiri della Sampdoria.

Secondo quanto riportato da La Nazione, i viola avrebbero offerto alla Sampdoria Maleh e Zurkowski in cambio del marocchino. La richiesta è di 15 milioni, ma se dovesse restare poi in prestito in Liguria il prezzo si potrebbe abbassare oltre alle contropartite messe sul piatto dalla Viola.