Fiorentina Sampdoria, inizia la vendita dei tagliandi: le informazioni

Inizia la vendita dei biglietti per Fiorentina Sampdoria. Dal 17 settembre alle ore 15:00 la vendita terminerà il 25. La gara si giocherà nel turno infrasettimanale, il 25 settembre alle ore 21.00.

I prezzi partono dai 10 euro delle curve fino ad arrivare ai 130 della tribuna vip. Per il settore ospiti potranno acquistare biglietti i soli fidelizzati Sampdoria.

🎟️ Oggi dalle ore 15.00 in vendita i biglietti per #FiorentinaSamp

Tickets for #FiorentinaSamp on sale now

