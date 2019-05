Fiorentina, si valuta il ricorso per la squalifica di Montella

La Fiorentina pensa al ricorso contro la squalifica di Vincenzo Montella, squalificato per 2 giornate in campionato

Due turni di squalifica per Vincenzo Montella che non sarà in panchina contro il Genoa, nella decisiva sfida di domenica prossima. La Fiorentina sta valutando il ricorso: secondo Sky Sport i viola potrebbero presentare ricorso per tentare la riduzione della squalifica o il totale annullamento.

Se anche la pena dovesse essere ridotta, si andrebbe a risolvere un problema del prossimo campionato alla prima giornata. Difficile la cancellazione totale della pena ma la Fiorentina dovrebbe fare un tentativo.