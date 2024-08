Fiorentina Tessmann, AFFARE FATTO con il Venezia. Ecco l’ULTIMO DETTAGLIO prima dell’ufficialità

Fiorentina Tessmann, AFFARE FATTO per la società viola. Manca soltanto l’ultimo dettaglio prima della fatidica UFFICIALITA’

Secondo quanto riportato da ViolaNews, la Fiorentina è pronta a chiudere per Tessmann del Venezia dopo il mancato passaggio alla corte dell’Inter. Ecco i dettagli riportati dalla testata per quanto riguarda la fumata bianca.

Il prezzo si aggira intorno ai 5.5 milioni per il trasferimento, mentre l’offerta per il ragazzo è 1.2 milioni per 5 anni di contratto. Ancora manca il sì degli agenti per le commissioni e poi ci sarà la firma.