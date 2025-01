Fiorentina Torino: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Fiorentina Torino, al Franchi il match valido per la 21ª giornata di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE della partita

Fiorentina Torino apre le danze ad una domenica all’insegna dello spettacolo offerto dal campionato italiano. Tra le mura dello Stadio Artemio Franchi, viola e granata si danno oggi battaglia in occasione della giornata numero 21 di Serie A dopo il successo (di misura, complice un gol di Moise Kean) dell’andata in favore dei gigliati.

Davanti al pubblico amico, Raffaele Palladino vuole allontanare le nubi di un inizio di 2025 difficile e tornare così ad costruire il proprio cammino verso il sogno europeo. I sabaudi di Paolo Vanoli – oggi squalificato – in terra toscana proveranno invece a dare contuinità a quanto di buono palesato nell’ultimo derby con la Juventus per conquistare ounti preziosi in ottica salvezza. Appuntamento alle 12e30 quindi, vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita.

FIORENTINA TORINO LIVE 0-0

🔴1′ – E’ iniziata la Fiorentina Torino!

5′ – Alta intensità: abbandonato fin da subito ogni timore reverenziale, le due formazioni partono a ritmi alti

8′ – Occasione Torino: Lazaro costruisce bene, ma sul più bello temporeggia troppo e non riesce a concludere in rete proprio sul più bello

11′ – Bellissima cornice di pubblico al Franchi: le due tifoserie (unite da uno storico gemellaggio) stanno intonando cori insieme

15′ – Ci prova Gudmundsson: il talento blocca di sinistro, Milinkovic – a terra – blocca sicuro

15′ – Vanoli in tribuna: causa la squalifica dopo il rosso rimediato con la Juve, il tecnico si è accomodato in tribuna. Al suo posto il vice Godinho

20′ – Partita accesa e equilibrata, pur senza aver fino a questo momento inanellato vere occasioni da col, le due formazioni stanno dimostrando grande piglio e atleticismo in campo. I granata in particolare provano a mantenere il pallino del gioco

Fformazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodô, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembélé, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tamèze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. Allenatore: Paolo Vanoli

Arbitro della gara: dirige il Signor Livio Marinelli