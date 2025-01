Fiorentina Torino, Cairo è al Filadelfia: cos’è successo nella rifinitura della gara 

Fiorentina Torino si avvicina, il patron del club Urbano Cairo è arrivato al Filadelfia, ecco cos’è successo nella rifinitura del match di Serie A

Fiorentina Torino – 2. Una quarantina d’ore o poco più ci separano dal prossimo match di Serie A cerchiato in rosso sul calendario da Paolo Vanoli e i suoi giocatori. Domenica 19 gennaio, alle ore 12e30 infatti, Saul Coco e compagni scenderanno in campo tra le mura dello Stadio Artemio Franchi. L’occasione è, come anticipato, l’appuntamento offerto dal palinsesto della giornata 21 del massimo campionato italiano, che vedrà i granata affrontare proprio l’undici allenato Raffaele Palladino.

Lo sa bene Urbano Cairo. L’editore alessandrino – come reso noto dalla società di Via Viotti tramite i propri portali ufficiali – ha avuto modo di presentarsi quest’oggi al Filadelfia. Come testimoniano le immagini diramate dal club, il patron ha osservato da bordo campo parte della rifinitura che si è svolta stamane nell’impianto sportivo un tempo di Valentino Mazzola. Prima, di soffermarsi nello scambiare alcuni convenevoli di rito con lo stesso Vanoli ed una manciata di atleti.

A dire il vero, questa non è la prima volta che Cairo si palesa dalle parti del Fila nei giorni antecedenti ad una partita. L’ultima occasione: prima della stracittadina pareggiata con la Juventus lo scorso fine settimana. Da capire se anche l’imprenditore di Masio si recherà dopodomani nella culla del Chianti e del dolce stil novo insieme alla sua squadra, o se rimarrà nei blindatissimi uffici meneghini per – se lo augurano i tifosi granata – organizzare una sessione di calciomercato invernale che (almeno fino al momento) fatica a decollare.

Vediamo quindi il comunicato diffuso dal Torino, le immagini dell’evento si trovano invece sugli appositi portali della scuderia. La visita del patron Cairo porterà gli effetti tanto anelati? Non ci resta che attendere il calcio d’inizio del prossimo Fiorentina Torino per scoprirlo. I sabaudi si gettano così alla ricerca di un successo che sulle sponde granata del Po in stagione manca da ben cinque partite.

FIORENTINA TORINO – «Il Presidente Urbano Cairo oggi in visita allo Stadio Filadelfia per l’allenamento di rifinitura pre Fiorentina Torino»