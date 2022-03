Fiorentina, Torreira: «Obiettivo Europa. Permanenza? Qui sono felice»

Lucas Torreira, centrocampista della Fiorentina, ha parlato dopo il successo dei viola sul Bologna. Le dichiarazioni dell’uruguaiano

Ai microfoni di Sky Sport Lucas Torreira ha parlato dopo Fiorentina-Bologna.

VITTORIA – «Nelle ultime partite che abbiamo fatto è quella meno pulita. Di solito giochiamo bene ma senza vincere come contro Sassuolo o Juve, poi servono anche queste vittorie sporche. Successo importante».

EUROPA – «Ogni volta che arriva la partita vogliamo vincere per rimanere attaccati alle squadre davanti. Abbiamo una grande città che ci sostiene sempre oltre ai risultati. Abbiamo grandi obiettivi come quello di tornare in Europa».

PERMANENZA – «La cosa più importante è che devo trovare la felicità in campo, qui la sto trovando anche fuori. La permanenza dipende da tante altre cose perché il mio cartellino è dell’Arsenal, non so cosa succederà tra i due club. Io mi concentro solo sul finale di stagione».