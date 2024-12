Fiorentina Udinese: Palladino sbaglia le scelte, errore di Ranieri

Caduta interna della Viola che perde contro l’Udinese, facendosi rimontare nel secondo tempo sul punteggio di 1-0

La Viola cade in casa con l’Udinese, nonostante sia andata al riposo sull’1-0. Cosa non ha funzionato? Sono molti i giocatori che secondo La Gazzetta dello Sport non vanno oltre il 5 in pagella, a cominciare dall’allenatore. E quel che è peggio, nessuno è superiore al 6. Ecco gli insufficienti.

PALLADINO – «La squadra gioca bene solo per 15 minuti. Mancano idee e sulle fasce non va proprio. Qualche scelta iniziale non convince».

RANIERI – «La miglior difesa della Serie A stavolta va in affanno. Lucca crea sempre problemi. Lui commette l’errore fatale che dà il pari».

KAYODE – «Le venti palle perse sono il dato statistico che determina una prestazione in cui non sfrutta la sua chance. Come manca Dodò».

COLPANI – «Ancora una volta impalpabile, mai incisivo. Senza Dodò, sembra spaesato, non gli riesce più nulla. Va ricondizionato».