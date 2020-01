Fiorentina, Vlahovic: «Con Iachini più aggressivi. Obiettivo Coppa Italia»

Dusan Vlahovic suona la carica in casa della Fiorentina prima del match di Coppa Italia contro l’Inter: le parole dell’attaccante

Interpellato da Rai Sport, Dusan Vlahovic ha sottolineato quanto la Fiorentina desideri passare il turno di Coppa Italia contro l’Inter. Ecco le sue parole.

«Stasera sarà una partita importante, dobbiamo dare tutto e fare del nostro meglio. E’ sempre un grande piacere venire a giocare qui a San Siro, qui è iniziato tutto per me. Con Iachini abbiamo ora più aggressività, cosa che ci è mancata in passato. Coppa Italia un obiettivo? Certo, dobbiamo sempre pensare a obiettivi più alti».