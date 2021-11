Fiorentina, Vlahovic non ha fretta: il suo futuro tra gennaio e l’estate

Dusan Vlahovic non avrebbe fretta di cambiare maglia, ma la Fiorentina deve pensare anche alle sue finanze

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha tracciato il punto su Dusan Vlahovic. L’attaccante ha deciso: lascerà la Fiorentina, non lasciando nessuna speranza per una riapertura in chiave rinnovo.

Lui, però, non ha fretta di cambiare maglia: in estate avrebbe più forza contrattuale, ma già a gennaio potrebbe muoversi qualcosa, con Bayern Monaco, Psg, Atletico Madrid, Tottenham, Manchester City e Arsenal a fare da concorrenti a Juve e Milan. La Viola chiede 70 milioni per farlo partire a gennaio, 40 in estate.