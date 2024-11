Fiorentina, Kayode: «Mi aspettavo questa classifica, sul mio rapporto con Palladino…»

Le parole di Michael Kayode, terzino della Fiorentina, sull’inizio di stagione della squadra viola in Serie A. Tutti i dettagli

Michael Kayode ha parlato dal ritiro dell’Italia Under 21 dell’inizio di stagione della Fiorentina.

INIZIO STAGIONE – «Ho fatto in questi primi tre mesi tantissime cose. Ora siamo secondi in classifica con la Fiorentina e sono convinto che quest’anno possiamo fare grandissime cose. Ed ora sono contento di affrontare la Francia».

CONCORRENZA CON SAVONA – «Siamo in nazionale, siamo una squadra, uno vale l’altro. L’importante è dare il massimo in ogni occasione in cui ci dobbiamo presentare».

FIORENTINA – «Il mister mi tiene in considerazione e quando c’è spazio, come in coppa, mi fa giocare. Mi mette anche esterno alto, quindi non posso parlare di delusione. Poi come sempre, ci sono delle cose che si potrebbero fare meglio. Ma il rapporto con mister e squadra prosegue benissimo».

CLASSIFICA – «Fare minutaggio sia qua che col club è sempre un onore. Qua in Under 21 posso confrontarmi sia con grandi compagni di squadra che con grandi avversari, quindi posso migliorare sempre. Brividi? Sì, assolutamente. Ma me l’aspettavo, anche se non eravamo partiti col piede giusto sapevo che avremmo lavorato tanto e saremmo arrivati a questo punto».