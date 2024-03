Flachi su Marotta: «Ecco cosa mi disse dopo la mia positività»

L’ex giocatore di Fiorentina e Sampdoria Flachi ha voluto svelare un retroscena dopo la squalifica, citando anche Beppe Marotta

«Un giorno l’Ad Marotta mi chiamò in ufficio: ‘Ti hanno trovato positivo’. Balbettai qualcosa, ma mi fermò subito: ‘Non è il momento delle spiegazioni, vai via che stanno arrivando giornalisti da tutto il mondo’. Corsi a casa e appena chiusa la porta mi misi a piangere. Solo colpa mia, di una doppia personalità: leone in campo e bischero fuori. Ma ho fatto male solo a me stesso e ho pagato. Oggi cerco di trasmettere la mia esperienza ai giovani affinché non commettano i miei errori»