Flamengo, festa memorabile a Rio de Janeiro dopo la Libertadores – FOTO

Rio de Janeiro si tinge di “rubro negro”: i festeggiamenti in Brasile dopo la vittoria del Flamengo nella finale di Copa Libertadores

Bagno di folla a Rio de Janeiro per celebrare il trionfo degli eroi del Flamengo in Copa Libertadores. Le strade della metropoli carioca si sono tinte di “rubronegro” per i festeggiamenti.

Ecco uno scatto che ritrae la torcida del Mengão. Si tratta della seconda Libertadores conquistata dal club a distanza di ben 38 anni.