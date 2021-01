Flick rinuncia al mercato: «Crisi post Covid non permette acquisti» – VIDEO

Hans Dieter Flick ha parlato in conferenza stampa del mercato del Bayern Monaco, annunciando che non ci saranno acquisti

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Borussia Monchengladbach, il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick, ha parlato del mercato del club bavarese.

«Mercato? Voglio essere il più chiaro possibile su questo punto. La situazione post Covid-19 riguarda tutti i club e non è facile. Ecco perché vorrei chiarire che non sono il tipo di allenatore che chiede acquisti pubblicamente, tutto il contrario. Conosco perfettamente qual è la situazione al Bayern Monaco. So quanto sia stato difficile fare certe operazioni la scorsa estate. Ecco perchè non faremo acquisti a gennaio».