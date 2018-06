La questione del rinnovo contrattuale di Alessandro Florenzi con la Roma tiene ancora banco in casa giallorossa: Monchi si è espresso così sull’argomento

Il contratto che lega Florenzi alla Roma scadrà il prossimo 30 giugno 2019, motivo per cui la società sta lavorando intensamente per trovare un accordo con l’entourage del nuovo Capitan Futuro. Dopo Francesco Totti e Daniele De Rossi, nell’immaginario collettivo nessuno s’immagina Alessandro lontano dalla sua casa, dal suo stadio e dalla sua gente. Ma le parti sono lontane ed il direttore sportivo spagnolo, Monchi, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Javier Pastore, non ne ha fatto di certo mistero:

«Rinnovo Florenzi? Stiamo cercando di trovare un accordo, che fino ad oggi manca. Non è facile, d’altronde parliamo di un calciatore fortissimo. Io e mister Eusebio Di Francesco condividiamo, però, la stessa idea, ovvero che Alessandro Florenzi resti a Roma. Il lavoro di un ds è sempre vicino al proprio allenatore, è la prima regola. Tutti sanno che io ed Eusebio abbiamo un bellissimo rapporto e siamo praticamente una persona soltanto quando si tratta di questioni di mercato». Tradotto, la società ha tutte le intenzioni di trattenere Florenzi ma bisognerà lavorare a lungo per trovare un accordo.