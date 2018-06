La Roma presenta Pastore: «Felice della mia scelta, voglio far bene»

Oggi la Roma ha presentato il suo nuovo trequartista, Javier Pastore, acquistato dal PSG, il quale ha affermato di esser felice di aver scelto il club giallorosso.

La Roma ha da poche ore salutato definitivamente uno dei pilastri del proprio centrocampo e idolo dei tifosi, Radja Nainggolan che ha lasciato la Capitale per unirsi all’Inter. Il club giallorosso, però, non ha atteso troppo per trovare un sostituto; ieri, difatti, è atterrato a Roma ed oggi è stato presentato nella sala stampa di Trigoria Javier Pastore, trequartista prelevato dal Paris Saint-Germain per un corrispettivo di 24,7 milioni di euro. Il giocatore argentino, che indosserà la maglia numero 27, ha firmato un quinquennale che lo legherà alla Lupa sino al 30 giugno 2023.

Pastore ha, dunque, rilasciato le prime dichiarazioni in giallorosso, affermando di aver scelto la Roma perché è una grande squadra che sta crescendo in maniera esponenziale e ammettendo di essere in contatto con il direttore sportivo giallorosso Monchi da mesi. L’ex PSG ha aggiunto: «Sono felice di essere tornato in Italia, Roma è una bellissima città. Non mi aspettavo di trovare così tanta gente all’aeroporto, questo è un fattore positivo che mi mette voglia di fare bene perché i tifosi sono la cosa più bella del calcio. Sono arrivato in un club dove il tifo si sente molto». Il centrocampista argentino non ha dimenticato gli anni con il club francese, confermando di essere felice della sua carriera e dei suoi anni al PSG con cui ha vinto 19 titoli, ma ha ammesso di aver lasciato Parigi per provare nuove esperienze. Pastore ha poi concluso le proprie dichiarazioni assicurando di volersi allenare al meglio con il nuovo tecnico e di essere disponibile a giocare come mezzala, ruolo che ha intuito vorrebbe assegnargli mister Eusebio Di Francesco.