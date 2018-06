Rinnovo Florenzi, scende in campo Di Francesco: incontro tra il giocatore e l’allenatore

Il tecnico giallorosso vorrebbe far giocare Florenzi terzino a tempo pieno, in questo modo il giocatore avrebbe più spazio e potrebbe convincersi a rinnovare

Dopo un anno di esperimenti e calcoli, Di Francesco ha deciso. Alessandro Florenzi sarà terzino a tempo pieno. E’ in quel ruolo che la Roma può utilizzarlo al meglio, sfruttando il gradimento del giocatore che ha capito di avere un futuro da difensore più che da centrocampista. Questa inversione di rotta da parte di Di Francesco potrebbe facilitare il giocatore ad accettare la proposta di rinnovo presentatagli dalla Roma. Nei prossimi giorni finalmente Monchi dovrebbe ricominciare la negoziazione con il manager, Alessandro Lucci, per capire i margini su cui lavorare per un accordo.

La distanza economica non è abissale, perché uno stipendio da 3 milioni più bonus è all’altezza di un futuro capitano. La sensazione è che un’eventuale separazione non sarebbe considerata drammatica, da Florenzi come dalla Roma. Ma il contratto in scadenza tra un anno esatto impone delle riflessioni a Monchi. Potrebbe non essere conveniente vendere un prodotto del vivaio nel pieno della carriera a una cifra contenuta, circa 15 milioni, nonostante la plusvalenza. Florenzi, d’altra parte, non intende creare pressioni ai dirigenti e ha assicurato loro che non sceglierà di svincolarsi a parametro zero nel 2019. Se non si raggiungerà un punto in comune, Florenzi andrà via con il placet della Roma. In caso di rottura con la Roma, il terzino avrebbe l’imbarazzo della scelta sul dove andare. Settimana scorsa, Lucci è andato nella sede dell’Inter ed è molto probabile che si sia parlato di Florenzi, giocatore che sta tanto a cuore a Spalletti. Sullo sfondo anche la Juve guarda interessata l’evolversi della situazione. Monchi passerà al contrattacco?