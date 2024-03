Il primo trofeo dell’anno del Sudamerica è del Fluminense: la Recopa è tricolor!

La Fluminense si aggiudica il primo trofeo della stagione in Sudamerica e festeggia la vittoria della Recopa

Il primo trofeo che si assegna in Sudamerica ha avuto stanotte la sua squadra vincitrice. Si tratta della Recopa, l’equivalente della nostra Supercoppa Europea, che mette di fronte la vincitrice della Copa Libertadotres (la nostra Champions League) e la Copa Sudamericana (la nostra Europa League). A differenza di ciò che succede in Europa, si gioca nell’arco di due gare e non in campo neutro. Di conseguenza, la passione è elevata, come tutto ciò che ha a che fare con il pallone in un continente che vive di calcio come nessun altro.

Nella gara d’andata, disputata in Ecuador, la LDU de Quito ha sconfitto i favoriti del Fluminense per 1-0. Un gol maturato nei minuti di recupero grazie a un calcio di punizione di Piovi deviato quel tanto che basta da Arce. Inizialmente, era stata segnalata una posizione di fuorigioco, poi l’analisi del Var ha determinato la regolarità della realizzazione. Un premio più che giusto, per la verità, alla condotta di gara della squadra di casa. Che aveva creato tantissimo, con il triplo delle occasioni (12-4) e addirittura il quadruplo delle conclusioni (24-6).

Nei primi 90 minuti si sono intravisti nelle fila del club brasiliano due vecchie conoscenze della Serie A: l’eterno Felipe Melo (40 anni d’età), schierato al centro della difesa; il neoacquisto della Tricolor Douglas Costa, mezzora in campo nell’ultimo tratto di partita, buoni tocchi e riserve di fiato piuttosto limitate.

Stanotte il retour-match si è disputato al Maracanà. Era lecito attendersi un altro atteggiamento da una parte e dall’altra, anche se va detto che la tradizione diceva una cosa molto particolare nella sua coerenza: la LDU aveva affrontato rivali brasiliani in quattro finali dei tornei Conmebol, vincendo sempre e due volte tra queste proprio contro il Flu, nella Libertadores del 2008 e nella Sudamericana dell’anno dopo.

Il primo tempo è stato un monologo della squadra allenata da Diniz, il ct pro tempore del Brasile. Ma le occasioni prodotte dai brasiliani non sono state così limpide da permettere di sbloccare il risultato. 0-0 all’intervallo e polemiche aperte tra le due panchine, con intervento della polizia a separare i contendenti.

Nella ripresa il copione non è cambiato. E i frutti sono arrivati, anche grazie al triplo ingresso di 3 uomini d’esperienza come Marcelo, Renato Augusto e Douglas Costa che hanno incrementato il livello tecnico. I 2 gol che hanno deciso la sfida li ha realizzati Arias: il primo su colpo di testa e il secondo dal dischetto. Espulso John Kennedy, ma il Fluminense è riuscito ugualmente a portare in bacheca la prima Recopa della sua storia.