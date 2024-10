Phil Foden scrive la storia della Champions League: superata quella leggenda

Il trequartista del Manchester City Phil Foden ha scritto un nuovo record in Champions League. I numeri dell’inglese

Secondo quanto riportato da ManchesterCityNews, Phil Foden ha scritto un nuovo record in Champions League: ha superato David Beckham per goal realizzati in questa competizione dopo il successo contro lo Sparta Praga.

IL NUOVO RECORD DI FODEN – Foden ha fatto più assist di Eden Hazard in Champions League dopo aver servito l’assist per il primo gol di James McAtee nella competizione durante la vittoria del City contro il Bratislava. Dopo che il Manchester City ha superato lo Sparta Praga, Foden (17) ha ora segnato più gol nella competizione d’élite europea di David Beckham (16), secondo Squawka Live. È impressionante il fatto che il giovane talento del City ci sia riuscito con 52 presenze in meno in Champions League rispetto alla leggenda del Manchester United.