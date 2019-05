Foggia retrocesso, Pio e Amedeo: «Questo calcio fa schifo!»

La retrocessione del Palermo in Serie C inguaia il Foggia. Pio e Amedeo non ci stanno: ecco il loro sfogo sui social

La retrocessione in Serie C del Palermo cancella i playout e salva la Salernitana. A pagarne le conseguenze è il Foggia di Pio e Amedeo.

Il duo comico si è schierato contro la Lega Serie B. Ecco le parole di Pio e Amedeo:«Quanto ci fa schifo questo calcio, quanto ci fa schifo il potere e l’arroganza, quanto ci fa schifo questo paese quando succedono queste cose… questi giocano con i sentimenti delle persone…non ce l’abbiamo con nessuna squadra, e dispiace tanto per il Palermo e dispiace anche per una piazza come Salerno, presa in giro da quel coso…perchè questo è oltre, questo è abuso di potere , perchè il calcio è della gente e ci vuole rispetto!!!! Ci avete rotto il ca…lcio!».